Çatışmalarda 21. gün | İsrail: Gazze'ye kara harekatı şartlar uygun olduğunda başlayacak

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 21. gününde de devam ederken İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok noktasını vurmayı gece boyunca sürdürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 7 bin 326 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 38 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, birçok noktayı vurmayı gece boyunca sürdürdü. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük yıkımın yanı sıra ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının artarak 7 bin 326'ya ulaştığını bildirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 38 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 106 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN KARA HAREKATI AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın Gazze'de kurduğu yer altı tünellerini yok etmeyi hedefledikleri için muhtemel kara harekatının uzun ve zorlu olacağını söyledi.

Gazze'de tükenmek üzere olduğu belirtilen yakıt stoku hakkında da konuşan Gallant, "Hamas'ın, sivil bölgelerden çıkan yüzlerce kilometrelik tünellere hava pompalamak için jeneratör kullandığını düşündüklerini" söyledi.

HAMAS YETKİLİSİNDEN REHİNE AÇIKLAMASI

Moskova'yı ziyaret eden heyette yer alan bir Hamas yetkilisi, ateşkes sağlanana kadar rehineleri serbest bırakmayacaklarını söyledi.

Öte yandan yine Reuters'ın aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze'de esir tutulduğu tespit edilen İsrailli rehine sayısının 229 olduğunu belirtti.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DE BİR CAMİYİ DAHA BOMBALADI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı. İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE İKİNCİ KARA OPERASYONU

İsrail ordusu, son 24 saat içinde Gazze'de Hamas bağlantılı hedeflerin kara birlikleri, savaş uçakları ve İHA'larla hedef alındığını, birliklerin daha sonra bölgeden ayrıldığını açıkladı.

"GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRININ DEVAM ETMESİ TÜM BÖLGEYİ KONTROLDEN ÇIKARACAK"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, akşam geç saatlerinde yayımladığı video kaydında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hamas lideri Heniyye, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır. Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak. Burası sıcak bir fay haline geldi ve kimse bunun gidişatını veya sonucunu tahmin edemez." ifadelerine yer verdi.

İslam dünyası ile dünyadaki tüm insanlara Filistin için dayanışma çağrısında bulunan Heniyye, "İslam ve Arap milletinin halkalarına, direnişi parayla, silahla ve teknolojiyle desteklemeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

MEŞAL: NETANYAHU, ZAFER OLMADAN SAVAŞI DURDURAMAZ

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını söyledi.

Meşal, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zafer olmadan savaşı durduramaz, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için savaş ona bir iç krizle geri döner ve seferberliğe rağmen henüz zafer yok. Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor" dedi.

KARA HAREKATI AÇIKLAMASI

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, basın açıklamasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun hava bombardımanı 21. gününde sürerken, İsrailli yetkililer günlerdir bir sonraki aşamanın kara harekatı olacağını söylüyor.

İsrail ordu kaynakları ve İsrail basını, yapılmasına kesin gözüyle bakılan harekatın, resmi olarak açıklanmayan bazı nedenlerle ertelendiğini belirtiyor.