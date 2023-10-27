İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye kara harekatı uzun ve zor olacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın Gazze'de kurduğu yer altı tünellerini yok etmeyi amaçladıklarını ve bu yüzden muhtemel bir kara harekatının uzun ve zorlu olacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'de dış politika muhabirleriyle bir araya geldi. Associated Press'in (AP) aktardığına göre Gallant, Hamas'ın Gazze'de kurduğu yer altı tünellerini yok etmeyi hedefledikleri için muhtemel kara harekatının uzun ve zorlu olacağını söyledi.

Gazze'de tükenmek üzere olduğu belirtilen yakıt stoku hakkında da konuşan Gallant, "Hamas'ın, sivil bölgelerden çıkan yüzlerce kilometrelik tünellere hava pompalamak için jeneratör kullandığını düşündüklerini" söyledi.

Gallant gazetecilere, bir hastanenin hemen yanına inşa edilmiş bir tünel kuyusu olarak tanımladığı yerin havadan çekilmiş görüntülerini de gösterdi.

Gallant, Gazze'ye yapılacak yakıt yardımına Hamas'ın el koyabileceğini de dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat önce konuşan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini ise Gazze'ye anlamlı bir yardım için ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söylerken Gazze'ye gönderilen yardımlara Hamas'ın el koyduğu iddialarına "Yardımların doğru kişilere ulaşmasını sağlamak için sağlam bir izleme mekanizmasına sahibi. UNRWA hiçbir insani yardımı yanlış ellere teslim etmez ve etmeyecektir" sözleriyle yanıt vermişti.