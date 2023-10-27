BM yetkilisi: Kamyonlar yetmiyor, Gazze halkına anlamlı yardım için ateşkes şart

UNRWA Direktörü Philippe Lazzarini, Gazze halkına insanî yardım için gönderilen TIR'ların yeterli olmadığını, sürdürülebilir ve verimli bir yardım için ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Direktörü Philippe Lazzarini, Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında konuştu. Gazze'nin büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde olduğunu belirten Lazzarini, yardım kamyonlarının dünya kamuoyundaki genel kanının aksine 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'ye asla yetmeyeceğini söyledi.

İlaç, yiyecek ve suyun tükenmek üzere olduğunu, temel hizmetlerin çöktüğünü vurgulayan Lazzarini, salgın riskinin de giderek arttığını belirtti.

"İHTİYAÇ DUYULAN, KESİNTİSİZ YARDIM"

Lazzarini, mevcut yardım akşının da Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan fazlasıyla uzak olduğunu ifade etti:

"Birkaç kamyon, sokaktaki iki milyon insan için fark yaratmayacak kırıntılardan başka bir şey değil. Günde birkaç kamyonun insani yardım için kuşatmanın kalktığı anlamına geldiğini söyleyemeyiz. Şu an yürürlükte olan sistem başarısız olmaya mahküm. İhtiyaç duyulan, anlamlı ve kesintisiz bir yardım akışıdır. Bunu başarmak için de yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacak bir insani ateşkese ihtiyacımız var."

"YARDIMLARI YANLIŞ ELLERE TESLİM ETMEYİZ"

Lazzarini, Gazze'ye gönderilen yardımlara Hamas'ın el koyduğu iddialarına ise "Yardımların doğru kişilere ulaşmasını sağlamak için sağlam bir izleme mekanizmasına sahibi. UNRWA hiçbir insani yardımı yanlış ellere teslim etmez ve etmeyecektir" sözleriyle yanıt verdi.

Öte yandan UNRWA, Gazze'deki binalarında yerinden edilen toplam 629 bin Filistinlinin kaldığını ve bunun, tesislerin kapasitesinin 3 katı olduğunu açıkladı.





