Hamas yetkilisi: Ateşkes sağlanana kadar rehineleri serbest bırakmayacağız

Moskova'yı ziyaret eden heyette yer alan bir Hamas yetkilisi, ateşkes sağlanana kadar rehineleri serbest bırakmayacaklarını söyledi.

Moskova'yı ziyaret eden bir Hamas yetkilisi, çeşitli Filistinli gruplar tarafından Gazze'ye götürülen rehinelerin tamamının yerinin belirlenmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtirken ateşkes sağlanmadığı sürece rehineleri serbest bırakamayacaklarını açıkladı.

Reuters'ın Rusya merkezli Kommersant gazetesine dayandırdığı haberine göre Moskova'yı ziyaret eden Hamas heyetinden bir üye, ateşkes sağlanana kadar rehineleri serbest bırakamayacaklarını söyledi.

Aynı kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında Filistinli militanların esir tuttuğu 50 rehinenin öldürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan yine Reuters'ın aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze'de esir tutulduğu tespit edilen İsrailli rehine sayısının 229 olduğunu belirtti.

Dün Moskova'ya giden Hamas heyeti, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıdan itibaren ilk kez üst düzey bir uluslararası ziyaret gerçekleştirdi.