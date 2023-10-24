Hamas’ın serbest bıraktığı 85 yaşındaki İsrailli kadın esir, yaşadıklarını anlattı

Hamas'ın dün serbest bıraktığı 85 yaşındaki İsrailli kadın esir Yochaved Lifshitz, Gazze’de alıkonuldukları tünellerde yaşadıklarını anlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktığı iki İsrailli kadın esirden Yochaved Lifshitz, Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’nde basına açıklamalarda bulundu.

Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi'nde kurduğu tünellerini 'örümcek ağına' benzeten Lifshitz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Toplamda beş kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı."

"BARİYERİN ZERRE KADAR FAYDASI OLMADI"

Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı İsrail'in Gazze sınırındaki güvenlik bariyerini aşarak İsrail yerleşimlerine saldırdığı anları hatırlatan Lifshitz, "Bir sürü insan bariyere geldi; 2 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) maliyeti olan bu bariyerin zerre kadar bile faydası olmadı" dedi.

"CEHENNEMİ YAŞADIK"

İsrail ordusunun “olayı ciddiye almadığını” savunan 85 yaşındaki kadın, "Bu duruma geleceğimizi düşünmediğimiz bir cehennemden geçtim. Kibutzlarımıza saldırdılar, evlerimize saldırdılar, çocukları ve yaşlıları kaçırdılar. Bizi tünellere getirdiler. Tüneller yolda canımı çok acıttı" dedi.

Öte yandan Lifshitz çiftinin torunları Reuters’a verdiği demeçte, büyükannesi ve büyükbabasının hayatları boyunca barış aktivisti olduklarını anlattı: “En az 10 yıldır Gazze Şeridi’ndeki hasta Filistinlileri her hafta Erez Sınır Kapısı’ndan alıp, İsrail’deki hastanelere götürüyorlar ve tedavilerini yaptırıyorlardı.”

EŞİ HÂLÂ REHİN OLARAK TUTULUYOR

Lifshitz’in 83 yaşındaki eşi Oded ve Cooper’ın 85 yaşındaki eşi Amiram hala Hamas’ın elinde rehin. Lifschitz’in kızı Sharone, babasının annesiyle birlikte tutulmadığını, bu nedenle nerede olduğunu hala bilmediğini söyledi.