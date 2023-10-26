Rusya açıkladı: Hamas heyeti, Moskova'yı ziyaret etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri de Moskova'da bulunuyor.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırısının ardından İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmayı sürdürüyor. Batılı devletler 'terör örgütü' olarak niteledikleri Hamas ile görüşmezken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret ettiğini açıkladı. Hamas'a açık destek veren az sayıdaki ülkelerden İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri de Moskova'da bulunuyor.

Rus devlet ajansı RIA'nın Filistinli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Moskova'yı ziyaret eden heyette üst düzey Hamas yetkililerinden Ebu Marzuk da yer alıyor.

İRANLI BAKAN YARDIMCISI DA MOSKOVA'DA

Zaharova, aynı zamanda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer başmüzakereci Ali Bakıri'nin de Moskova'yı ziyaret etmekte olduğunu duyurdu. Bakıri'nn, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ile görüştüğü belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Gazze'deki masum kadın, çocuk ve yaşlıların başkalarının işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması yanlış" demiş, önceliklerinin ise çatışmaları durdurmak olduğunu söylemişti.