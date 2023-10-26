Putin: Gazze'deki masum sivillerin, başkalarının işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması yanlış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki sivillerin topluca cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde farklı inançlara mensup Rus dini liderlerle bir araya geldi.

Toplantının ardından İsrail-Filistin çatışması hakkında kısa bir açıklama yapan Putin, "Gazze'deki masum kadın, çocuk ve yaşlıların başkalarının işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması yanlış" dedi.

Putin, şu anki önceliklerinin çatışmayı durdurmak olduğunu belirtek şöyle konuştu:

"Bugünkü görevimiz akan kanı ve şiddeti durdurmak. Aksi takdirde krizin daha da tırmanması son derece tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğuracak. Bu sadece Orta Doğu için geçerli değil. Bölge sınırlarının çok ötesine taşabilir."