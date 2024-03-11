İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Hamas eleştirisi: Tarihteki en büyük antisemitlerden biri

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hamas'a verdiği destek nedeniyle Erdoğan'ı eleştirdi. Katz, "Erdoğan'ın verdiği destek, onu tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri haline getirmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hamas'a verdiği destek nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı Türkçe paylaşımda Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteğin 'onu tarihteki en büyük antisemitlerden biri haline getirdiğini' yazdı. Katz, "Modern Türkiye'nin babası Kemal Atatürk tarafından kurulan cumhuriyet için ne büyük bir utanç" ifadelerini kullandı.

Katz'ın Erdoğan'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımı şöyle:

"Hamas'ın Yahudilere ve İsrail Devleti'ne karşı işlediği cinayetlere ve cinsel suçlara @RTErdogan

'ın verdiği destek, onu tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri, ülkesini de İran'la birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi haline getirmektedir. Modern Türkiye'nin babası Kemal Atatürk tarafından kurulan cumhuriyet için ne büyük bir utanç."

HAMAS'ın Yahudilere ve İsrail Devleti'ne karşı işlediği cinayetlere ve cinsel suçlara @RTErdogan'ın verdiği destek, onu tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri, ülkesini de İran'la birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi haline getirmektedir. Modern… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 9, 2024

"Gazze'de Filistinlilere soykırım politikası uygulanıyor" diyen Erdoğan, "Netanyahu ve güzünü kin börümüş yönetimi insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir" ifadelerini kullanmıştı. Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımlayan Erdoğan, "Kimse bize 'Hamas terör örgütüdür' ifadesini kullandıramaz" demişti.