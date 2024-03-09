Erdoğan'dan Hamas açıklaması: Terör örgütü değil tam aksine direniş örgütüdür

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı’nın genel kurulunda konuştu. Ramazan ayı ve Gazze vurgusu yapan Erdoğan, İslam dünyasını Filistinlilerin yanında olmamakla eleştirirken 'direniş örgütü' dediği Hamas'a bir kez daha sahip çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın 53. olağan genel kurulunda konuştu.

Vakfın, nitelikli ve bilimsel çalışmaları desteklediğini savunan Erdoğan, "Vatana ve ümmete faydalı insanlar yetiştirmek için çalışan vakfın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

'Davasına sahip' kişiler yetiştirmek için samimiyetle gösterilen bütün çabaları desteklediğini söyleyen Erdoğan, "Pazartesi başlayacak Ramazan ayını, başta Gazze olmak gönül coğrafyamızda acı çeken pek çok olayın yaşandığı dönemde karşılıyoruz. Bir terör devleti olan İsrail, Batı'nın bütün askeri, maddi ve diplomatik desteğini alarak Filistin halkına adeta soykırım uyguluyor" dedi.

'İSLAM ALEMİNE' ELEŞTİRİ

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Netanyahu, günümüzün nazileri olarak ismini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in ve diğer modern dönem canilerinin yanına eklemiştir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için gerekeni yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyarlık İslam alemi, Filistinlilere kardeşlik görevini tam anlamıyla yerine getirememiştir."

Hamas ve diğer Filistinli gruplarla yakın iiişki içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, Filistin halkı için tüm imkanların seferber edildiğini öne sürdü. Erdoğan, "Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda Filistin ve Gazze'nin sesi olduk. Mısır makamlarıyla son dönemde geliştirdiğimiz ilişkileri Gazze'ye yardım ulaştırmak için kullandık" dedi.

2009'DA NEREDEYSEM AYNI YERDEYİM

İktidarı "Gazze için hiçbir şey yapmadılar" diye eleştirenlerin 'kul hakkına' girdiğini savunan Erdoğan, bunun millete de hakaret olduğunu belirterek 2009'daki Davos toplantısını işaret etti ve "O dönem katillerin yüzüne ne olduklarını söylediğimde nerede duruyorsam bugün de aynı yerde duruyorum" diye konuştu.

"HAMAS, TERÖR DEĞİL DİRENİŞ ÖRGÜTÜDÜR"

Gazze konusunda büyük bedel ödediklerini iddia eden Erdoğan, "Verdiğimiz mücadele ayan beyan ortadadır. ABD'ye ilk yaptığım ziyarette ABD'nin önde gelenleri Hamas'a 'terör örgütü' dediler. 'Hamas bir terör örgütü değil, tam aksine bir direniş örgütüdür' dedim. Hamas'ın arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye" ifadelerini kullandı.