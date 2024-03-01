Kaynaklar seferber: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'İlim Yayma Vakfı'yla protokol

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AKP döneminde kaynak seferberliği yapılan Bilal Erdoğan’ın vakfı ‘İlim Yayma’yla protokol imzaladı. Bilal Erdoğan, bu törende konuşurken, ataması yapılmayan öğretmenlere değinerek, “Eğitim denince 'atanamayan öğretmen' diye bir şey anlaşılıyorsa o zaman bizim eğitim sonuçlarını geliştirme imkanımız olmaz” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti olduğu İlim Yayma Vakfı arasında, "İlim Yayma Öğretmen Gelişim Sertifika Eğitim Programı" işbirliği protokolü imzalandı.

Ataşehir'de bir otelde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ataması yapılmayan öğretmenlere de değindi.

Eğitim denince akla 'atanamayan öğretmenlerin' gelmesinden rahatsız olan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her zaman şunu söylüyorum; bizim 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. 'Bir yerde 1 milyon 100 bin iyi öğretmen var. Biz onları getirsek bu iş çözülecek.' Böyle bir dünya yok. Biz öğretmenlerimizi öncelikle değerli hissettirmek zorundayız. STK'ler, veliler, kamuoyu olarak eğitimcilerimize kıymet veren bir toplum olursak, o zaman eğitimin sonuçlarında en hızlı iyileşmeleri sağlama imkanına kavuşuruz. Ama Türkiye'de eğitim dendiği zaman hala sistem, müfredat, özlük hakları, gösterge, bunlar konuşuluyorsa, eğitim denince 'atanamayan öğretmen' diye bir şey anlaşılıyorsa o zaman bizim eğitim sonuçlarını geliştirme imkanımız olmaz."

KAYNAKLAR SEFERBER EDİLDİ

İktidara yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti ile Bilal Erdoğan’ın başkanlığında cemiyete bağlı faaliyet yürüten İlim Yayma Vakfı için kamu kaynakları AKP'li belediyelerce de seferber edildi.

1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti, AKP döneminde gücünü katlayarak artırdı. Kuruluş misyonunu, “Ülkemizin kalkınmasına, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak” olarak belirleyen cemiyet, neredeyse bütün kamu olanaklarından yararlandırıldı. AKP’li yerel yönetimler, büyük oranda yurttaşın vergileri ile oluşturulan bütçelerini cemiyet için seferber etti.

AKP’li belediyelerin kasası yalnızca cemiyet için değil, 1972 yılında cemiyete bağlı olarak kurulan İlim Yayma Vakfı için de açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 2021 yılı itibarıyla başkanlığını yaptığı vakfın bazı tadilat işleri de AKP’li belediyelerce üstlenildi. Temmuz 2012-Ocak 2024 döneminde İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı için harcanan kamu kaynağı toplamı 33 milyon 625 bin 570 TL oldu. Cemiyetin binalarının onarımı, yurtlarının inşaatı ve spor salonlarının düzenlenmesi için gereken para kamu kaynakları ile karşılandı.

HARCAMA 34 MİLYONA ULAŞTI

Yücel Yılmaz yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İlim Yayma Cemiyeti için spor salonu inşa etme ısrarının ardından gözler, kamu kaynakları ile cemiyete sağlanan ayrıcalıklara çevrildi. Cemiyet ve bağlı vakfı için toplamı 33,6 milyon TL’ye ulaşan harcamalardan bazıları şöyle sıralandı:

• Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 677 bin 991 TL harcayarak cemiyetin öğrenci yurdu inşaatının yapım maliyetini üstlendi. (2015)

• İlim Yayma Cemiyeti’nin Balıkesir’deki binasının konferans salonu, 417 bin 500 TL harcanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlendi. (2016)

• Mersin Yenişehir Belediyesi, “İlim Yayma Cemiyeti’ne Ait Hz. Fatma Yatılı Kız Hafızlık Ve Kur-An Kursu Güçlendirmesi Ve Onarım İşi” ihalesi kapsamında 1 milyon 255 bin 800 TL’lik harcamaya imza attı. (2018)

• Bursa Osmangazi Belediyesi, 5 milyon 982 bin TL harcayarak İlim Yayma Vakfı’na yurt yaptı. (2019)

• Mardin Büyükşehir Belediyesi, cemiyetin yarım kalan yurt binasının tamamlanması için 1 milyon 139 bin 677 TL’lik harcama gerçekleştirdi. (2021)

• Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi ilçesinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti binasının 365 bin TL’lik tadilat masrafını karşıladı. (2022)