İsrail, Gazze'de yardım çalışanlarının konvoyunu vurdu: 7 can kaybı

İsrail'in işgale devam ettiği Gazze'ye Kıbrıs üzerinden deniz yoluyla insani yardım gönderen World Central Kitchen isimli kuruluşun çalışanlarını taşıyan konvoya İsrail'in düzenlediği saldırıda yedi kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in işgale devam ettiği Gazze'deki Deyr El Belah'ta düzenlediği saldırıda World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ünlü şef Jose Andres'in WCK isimli kuruluşundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında Avustralya, Britanya ve Polonya vatandaşlarının da olduğu ifade edildi.

Üzerinde WCK logosu bulunan iki zırhlı araba ve başka bir araçla birlikte seyir halindeki konvoya yönelik saldırıda Filistinli vatandaşlar ve ABD-Kanada çifte vatandaşı bir kişi de yaşamını yitirdi.

WCK'nin Şef Aşçısı Erin Gore, açıklamasında, "Bu, yalnızca WCK'ye karşı bir saldırı değil, aynı zamanda gıdanın bir savaş silahı olarak kullanıldığı en zorlu koşullarda burada bulunan insani yardım kuruluşlarına yönelik de bir saldırı" ifadelerini kullandı.