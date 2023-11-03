İsrail, Gazze'deki Fransız Enstitüsü ve AFP binasını vurdu, Fransa 'acil açıklama' talep etti
Gazze'deki bombalı saldırılarına devam eden İsrail, bu kez de Fransız Enstitüsü ve AFP binasını vurdu. Saldırılarda ölen veya yaralanan olmazken Fransa Dışişleri Bakanlığı İsrail'den 'acil açıklama' talep etti. AFP ise saldırıyı kınadı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yağdırdığı bombaların bu seferki hedefi Gazze'deki Fransız Enstitüsü ve AFP binası oldu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerden enstitüye yönelik saldırıyı motive eden 'somut' nedenleri 'gecikmeksizin' sunmalarını istedi.
Bakanlık, ayrı bir açıklamada ise Gazze'deki sivil ölüm ve yaralanmaların sayısına ilişkin 'kuvvetli endişelerini' dile getirdi.
AFP ise sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ofisinin İsrail ordusu tarafından bombalandığını ve perşembe günü düzenlenen saldırıda ciddi hasar gördüğünü duyurdu.
AFP'DEN KINAMA
Gazze'de görev yapan sekiz AFP personeli, 13 Ekim'de Gazze'nin güneyine tahliye edildiği için saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.
AFP, İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınadığını da ifade etti.