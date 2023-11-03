İsrail, Gazze'deki Fransız Enstitüsü ve AFP binasını vurdu, Fransa 'acil açıklama' talep etti

Gazze'deki bombalı saldırılarına devam eden İsrail, bu kez de Fransız Enstitüsü ve AFP binasını vurdu. Saldırılarda ölen veya yaralanan olmazken Fransa Dışişleri Bakanlığı İsrail'den 'acil açıklama' talep etti. AFP ise saldırıyı kınadı.

Dünya 03.11.2023 17:43 Giriş: 03.11.2023 17:43

Güncelleme: 03.11.2023 17:57 Kaynak: Haber Merkezi

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