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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te AA muhabirini darp etti

İsrail güçleri, AA foto muhabirini Doğu Kudüs'te görevi sırasında darp etti. Gazeteci Haruf'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Dünya
  • 15.12.2023 13:57
  • Giriş: 15.12.2023 13:57
  • Güncelleme: 15.12.2023 14:01
Kaynak: AA
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te AA muhabirini darp etti
Fotoğraf: AA

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darp etti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darp etti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.

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