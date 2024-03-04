İsrail güçleri, Ramallah'a yapılan baskında mülteci kampında yaşayan 16 yaşındaki çocuğu öldürdü

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın başkenti Ramallah'a düzenlenen saldırıda mülteci kampında yaşayan 16 yaşındaki Mustafa Abu Shalbak'ı öldürdü.

İsrail güçleri, uzun yıllardır işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın 5 kentine sabah saatlerinde saldırdı. Ramallah'ta düzenlenen saldırılarda mületci kampında bulunan 16 yaşındaki bir çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerine kadar Batı Şeria'nın Ramallah, Kalkilya, Tulkerim, Nablus ve El Halil kentlerine baskınlar düzenledi.

Reuters'ın aktardığına göre Batı Şeria'nın başkenti Ramallah'ta İsrail, son yıllardaki en büyük yıkımı meydana getiren operasyonu düzenledi. İsrail'in işgal güçlerinin saldırısında mülteci kampında yaşayan 16 yaşındaki bir çocuk da katledildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in öldürdüğü 16 yaşındaki Mustafa Abu Shalbak'ın boynundan ve göğsünden vurulduğunu, çocuğun Am'ari mülteci kampında kaldığını açıkladı.

The Guardian ise gece boyunca toplam 55 Filistinli'nin daha İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını ve 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filstinli sayısının 7 bin 500'ü geçtiğini belirtti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 150 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi.

Hamas tarafından Reuters'a yapılan açıklamada ise İsrail yanaşmamasına rağmen Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes için zemin arandığı bilgisi verildi.