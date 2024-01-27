İsrail hava yolu şirketi, soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşları durduracak
İsrail hava yolu şirketi El Al, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail aleyhinde soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşların askıya alınacağını duyurdu.
İsrail hava yolu şirketi El Al, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail aleyhinde soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşların askıya alınacağını duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre El Al, mart sonu itibarıyla Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçuşları durduracağını açıkladı.
Öte yandan Times of Israel gazetesinin şirketin sözcüsüne dayandırdığı konuyla ilgili haberinde, Güney Afrika'nın Tel Aviv yönetimine açtığı soykırım davası sonrasında İsrail vatandaşlarının Güney Afrika'ya uçmak istemedikleri ve uçuşlarını iptal ettikleri aktarıldı.
El Al sözcüsü, "İsraillilerin Güney Afrika'ya gitmek istemeyip başka yerlere gitmek istemesi bu rotayı duraklatma kararı vermemize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.