AB, UAD kararlarının tam ve etkili uygulanmasını beklediğini açıkladı

Avrupa Birliği'nden (AB), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarıyla ilgili, "AB, bunların tam, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını beklemektedir." açıklaması yapıldı.

Avrupa Birliği'nden (AB), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine aldığı tedbir kararlarıyla ilgili, "AB, bunların tam, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını beklemektedir." açıklaması yapıldı.

AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UAD'nin İsrail hakkında hükmettiği tedbir kararları hakkında ortak açıklama yaptı.

UAD kararlarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletlerin temel yargı organı UAD'ye verdiği desteği devam ettireceğini teyit eder. UAD'ın kararları taraflar için bağlayıcıdır ve taraflar buna uymak zorundadır. AB, bunların tam, derhal ve etkili şekilde uygulanmasını beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca tarafların argüman sunma hakkının bugünkü karardan etkilenmeyeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasıla ilgili 2 haftadan uzun süren duruşmalar sonucunda Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in 'dosyanın reddi' talebini reddederek soykırım davasının esastan görülmesini kararlaştırdı.

Lahey’de görülen davada Divan Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue, canlı yayınlanan oturumda UAD'ın kararlarını açıkladı.

UAD, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğunu hatırlattı.