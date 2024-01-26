Almanya: İsrail, UAD'ın kararına uymak zorunda

Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail ile ilgili kararının uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in de bunlara uymak zorunda olduğunu belirtti.

Alman hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail ile ilgili kararının uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in de bunlara uymak zorunda olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, UAD'ın davanın esasına ilişkin bir karar vermediğine ancak ihtiyati tedbirle ilgili önlemler alınmasına hükmettiğine işaret ederek "Bunlar uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcıdır. İsrail de bunlara uymak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin 7 Ekim saldırılarının ardından geldiğini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Baerbock, Hamas'ın da uluslararası insancıl hukuka bağlı kalması ve tüm rehineleri serbest bırakması gerektiğini ifade etti.

Baerbock, "Bunu (rehinelerin serbest bırakılması) ve aynı şekilde (Mahkemenin) İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesine acilen izin vermesi kararını da tüm gücümüzle destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.