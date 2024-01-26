UAD kararı: Hamas memnun oldu, İslami Cihad kınadı

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararı Hamas'ta memnuniyet yaratırken İslami Cihad, İsrail'i Gazze Şeridi’ndeki saldırıları durdurmaya zorlayan bir karar alınmadığı için eleştirdi.

Hamas, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin memnuniyetini açıkladı.

Hamas, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bu kararın, Gazze'deki Filistin halkına yönelik her türlü saldırının durdurulması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, “Uluslararası toplumu, düşmanı (İsrail) mahkeme kararlarını uygulamaya zorlamaya ve halkımıza karşı devam eden soykırım suçunu durdurmaya çağırıyoruz.” denildi.

İsrail’i soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum eden mahkemenin nihai kararıyla İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu suçlardan sorumlu tutularak yargılanması gerektiği belirtilen açıklamada, aynı şekilde Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, bağımsız devletini kurma ve zorla çıkarıldığı topraklara dönme haklarının tanınmasının yolunu açması gerektiği kaydedildi.

Hamas’ın Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Filistin davasına ve halkına yönelik “asil ve onurlu” duruşunun takdir edildiği açıklamada, Güney Afrika’nın dava açma kararını destekleyen tüm ülkelere de teşekkür edildi.

İSLAMİ CİHAD'DAN KINAMA AÇIKLAMASI

İslami Cihad Hareketi ise UAD'ı, İsrail’i saldırılarını durdurmaya zorlayan bir karar almadığı gerekçesiyle kınadı.



UAD’ın soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararının İsrail tarafından istismara açık ve istenilen şekilde kullanılabileceği belirtilen açıklamada, “Dolayısıyla bu karar, Filistin halkını devam eden soykırımdan korumak için öldürme ve saldırıların durdurulması talebini karşılamadı.” denildi.

UAD’ın İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü vahşeti durdurma yönünde karar almakta isteksiz davrandığı ifade edilen açıklamada, “Mahkemenin, Siyonist düşmanın (İsrail) Gazze'de halkımıza karşı işlediği soykırımı zımnen kabul etmesine rağmen, Siyonist düşmanı derhal ateşkese mecbur bırakacak açık bir karar vermekteki isteksizliğini kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, “küresel şer güçlerin” mazlumların aleyhine olacak şekilde uluslararası hukuk üzerinde bir tahakküm oluşturduğuna vurgu yapılarak, UAD’ın söz konusu kararının bunun en güçlü kanıtı olduğu belirtildi.

Ortaya koyduğu çabadan ötürü Güney Afrika Cumhuriyetinin takdir edildiği açıklamada, bu adımın Filistin halkına karşı sürdürülen "soykırım savaşına" ilişkin küresel suskunluğu kırdığı kaydedildi.

İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemlerle birlikte, ordusunun söz konusu maddedeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına hükmetti.

Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımların atılmasına karar veren UAD, İsrail'in Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemler ile Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.