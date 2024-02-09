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İsrail, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı

İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı.

Dünya
  • 09.02.2024 19:18
  • Giriş: 09.02.2024 19:18
  • Güncelleme: 09.02.2024 19:22
Kaynak: AA
İsrail, Hizbullah'a yönelik saldırıya hazırlandıklarını açıkladı
AA

 İsrail'in kuzeyinde yerel yetkililerle yaptığı görüşmede konuşan İsrail ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, ülkenin kuzeyindeki vatandaşlarının evlerine dönmesini sağlamak için Hizbullah'a karşı daha geniş bir saldırı hazırlığında olduklarını söyledi.

The Jerusalem Post’un haberine göre Gordin, İsrail ordusunun hedefinin, ülkenin kuzeyindeki güvenlik durumunu bölge sakinlerinin evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak tanıyacak şekilde değiştirmek olduğunu savundu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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