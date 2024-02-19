İsrail, ihaleyle on binlerce silah satın almaya hazırlanıyor

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi.

Dünya 19.02.2024 21:59 Giriş: 19.02.2024 21:59

Güncelleme: 19.02.2024 22:04 Kaynak: AA

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