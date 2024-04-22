İsrail ile ticareti savunan AKP’li Zeybekci’ye mahallesinden sert tepki

Erdoğan’ın eski metin yazarı Ünal, İsrail ile ticareti savunan AKP’li Zeybekci’ye tepki göstererek, “İnsaf dışı bir açıklama yapan isimlerin, AK Parti’nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba?” dedi.

Son seçimleri kaybeden AKP’de tartışmalar sürüyor. Gazze’ye saldırıları süren İsrail ile yapılan ticareti ‘‘İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke” diyerek savunan AKP’li Nihat Zeybekci’ye kendi mahallesinden tepki geldi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un sözlerine dikkat çekerek, ‘Külliye’den sallanan parmağı kır’ diyen ve Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşmasına tepki gösteren AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, bu kez de Zeybekci’ye çıkıştı.

Bazı AKP’lilerin parti tabanında rahatsızlık oluşturduğunu belirten Ünal, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti: "Son günlerde ortaya çıkan ve muhalefetten ziyade AK Parti tabanında rahatsızlık oluşturan skandalların baş aktörlerine bakın: Külliye’den parmak sallayan, pahalı saatiyle fotoğraf çeken, ultra lüks makam odaları yaptıran ya da partiye girişi biraz daha eski de olsa, tam Hamas’ın Erdoğan’ı ziyaret ettiği günlerde, tam da Erdoğan’ın “Filistin mücadelesini her şartta savunacağız” dediği zamanlarda, tam da AK Parti’nin İsrail’le ticaret üzerinden hırpalandığı dönemde, “Katliam eyvallah da… İsrail’e 6 satıp 1 alıyoruz” gibi insaf dışı bir açıklama yapan isimlerin, AK Parti’nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba? Nerede olduklarının idrakindeler mi? Nereye geldiklerini biliyorlar mı? Nerede nasıl davranılması gerektiğine dair en küçük bir fikirleri var mı?"