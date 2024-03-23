İsrail'in 168 gündür vurduğu Gazze'de can kaybı 32 bini aştı

İsrail'in 168 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 32 bini aştı. Gazze'ye son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 82 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bini aştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 168 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 82 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 70'e, yaralı sayısının da 74 bin 298'e ulaştığı bildirildi.