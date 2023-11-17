İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 12 bini geçti

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 40 gündür devam eden saldırılarda can kaybı 12 bini geçti. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 51 gazeteci öldürüldü.

İsrail ordusunun, Filistin'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı, 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aştı.

AA'nın aktardığına göre, Gazze'deki hükümetin basın ofisi, Telegram hesabından, saldırıların 42'nci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Buna göre 40 gündür süren saldırılarda 12 binden fazla kişi kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanı ve 51 gazeteci öldürüldü.

Saldırılar sonucu 30 binin üzerinde kişi de yaralandı. Bunlardan yüzde 75'ini yine kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Açıklamada, 1800'ü enkaz altında çocuk olmak üzere 3 bin 750 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbar alındığı aktarıldı.

255 OKUL, 165 CAMİ BOMBALANDI

Saldırılarda şu ana kadar, 95 hükümet binası ve 255 okul hedef alındı, 63 okul hizmet dışı kaldı. Bombalanan 165 camiden 76'sı tamamen yıkıldı.

Sağlık sektörü de saldırılardan büyük zarar gördü. 25 hastane ve 52 sağlık merkezi hizmet dışı kalırken, 55 ambulans da saldırıların hedefi oldu.