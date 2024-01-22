İsrail'in saldırılarında 108. gün: Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 295'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 295'e, yaralı sayısı 63 bine yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 108 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 295'e, yaralı sayısı 63 bine yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 190 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 340 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 295'e, yaralı sayısının ise 63 bine yükseldiği ifade edildi.