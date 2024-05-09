İsrail'in vurduğu Gazze'de can kaybı 35 bine dayandı!

İsrail'in 216 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 904'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 60 Filistinli öldü, 110 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 904'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 216 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 60 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 904'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 514'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.