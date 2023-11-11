İsrail insanlığı hedef alıyor

Haber Merkezi

İsrail’in, 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, 11 bin 78’e yükseldi. İsrail ordusu Gazze’deki hastanelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze’de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi’ne yapılan saldırıda, onlarca kişi yaşamını yitirdi. Filistin Başkakanı Muhammed Iştiyye Paris’te düzenlenen "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ta konuştu. Iştiyye, uluslararası toplumdan, İsrail’e Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını sormasını istedi. Iştiyye, Filistin topraklarının bölünmeyeceğini belirtti.

Öte yandan dünyanın dört bir tarafında, Filistin halkıyla dayanışma için eylemler sürüyor. ABD’nin birçok kentinde de ABD’nin İsrail’e desteğini çekmesi ve Gazze’de ateşkes ilan edilmesi çağrısıyla eylemler yapıldı. New York’ta yüzlerce lise öğrencisi dersleri boykot ederek sokağa çıktı.