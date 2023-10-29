İsrail, Lübnan'ın güney bölgesine 10 füze fırlattı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine 10 füze fırlattığı belirtildi.

Lübnan, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan yerleşim yerlerinin çevresine 10 füze fırlattığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin yeni bilgilere yer verildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefr Şuba beldesinin çevresine 10 füze fırlattığı aktarılan haberde, İsrail'in ayrıca Halde beldesinin dışına işaret fişekleri attığı kaydedildi.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü. Çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci olmak üzere 4 sivil, İsrail'de de 1 sivil hayatını kaybetti.