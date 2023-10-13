Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İsrail, Lübnan sınırını topçu atışlarıyla vurdu

İsrail, Lübnan'ın sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Saldırının ardından bölgede karşılıklı çatışma başlarken can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.

Dünya
  • 13.10.2023 17:38
  • Giriş: 13.10.2023 17:38
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:43
Kaynak: AA
İsrail, Lübnan sınırını topçu atışlarıyla vurdu
Lübnan Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.

İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.

Lübnandaki Hizbullah: Eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz
CANLI BLOG | İsrail 24 saat verdi: Çatışmaların 7. gününde Gazze çöküşün eşiğinde!
İsrailin Filistinde beyaz fosfor kullandığı doğrulandı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 