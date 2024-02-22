Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu: En az 1 ölü

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Dünya
  • 22.02.2024 21:17
  • Giriş: 22.02.2024 21:17
  • Güncelleme: 22.02.2024 21:20
Kaynak: iHA
İsrail, Lübnan’da bir apartmanı vurdu: En az 1 ölü
FOTOĞRAF: AA

İsrail, Lübnan topraklarına saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarındaki Kfar Roummane'deki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilerek, can kaybının artabileceği ifade edildi.
İsrail’in geçen hafta Nabatieh’ye düzenlediği saldırıda 2’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin merkezli siber güvenlik firmasının NATOyu ve 10u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi
ABD, İngiltere ve Fransadan Ruttenin NATO sekreterliğine destek
BirGün'e Abone Ol