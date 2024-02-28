İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: iHA
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi uyarı yapılmadığını ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını aktardı.
Aktarılan bilgiye göre; saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.