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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 28.02.2024 19:05
  • Giriş: 28.02.2024 19:05
  • Güncelleme: 28.02.2024 19:08
Kaynak: iHA
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu
FOTOĞRAF: İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi uyarı yapılmadığını ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını aktardı.

Aktarılan bilgiye göre; saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

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