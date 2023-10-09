İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: İran'ın İsrail’e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok

İsrail Ordu Sözcüsü Danny Hagari, İran'ın Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Hagari, iddialara dair kendisine yöneltilen bir soruyu "Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok" ifadeleri ile yanıtladı.

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7 Ekim Cumartesi günü İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarınının ardından Gazze'den roketlerle karşılık verilmişti / Fotoğraf: AA