İsrail ordusu, Batı Şeria'da 13 yaşındaki bir çocuğu katletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Qabatiya kasabasına düzenlediği saldırıda 13 yaşındaki Filistinli çocuk Nabil Abu Abed'i öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 13 yaşındaki Filistinli Nabil Abu Abed'i katletti. Baskın sırasında, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı.

Cenin kentinin Qabatiya kasabasında yaşanan olaya ilişkin olarak Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya açıklama yapan Cenin'deki El Razi Hastanesi Direktörü Fawaz Hammad, gerçek mermiyle yaralanan Abed'in hayatını kaybettiğini söyledi.

Ajansa konuşan yerel kaynaklar da İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenlediğini teyit ederek kasabanın sokak ve mahallerine askeri araçlar konuşlandırdıklarını ve pek çok ev ve işyerinin çatısına keskin nişancı yerleştirdiklerini anlattı. Baskın sırasında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çatışma çıktığı, biri ağır iki kişinin yaralandığı açıklandı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Reuters'ın aktardığına göre, İsrail ordusu da kasabada yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Filistinli silahlı kişilerin İsrail güçlerine ateş açtığı savunulan açıklamada, askerlerin bu ateşe karşılık verdiği ifade edildi.

Ordu, daha sonra Filistinli bir çocuğun öldürüldüğüne ilişkin haber aldıklarını kaydetti. Ordu yetkililerinden Reuters'a verilen demeçtei "Olayın koşullarının inceleme altında olduğu" kaydedildi.