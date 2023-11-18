İsrail Ordusu, BM bünyesindeki bir okulu bombaladı: 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail Ordusu'nun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında 50 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalamayı sürdürüyor. Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını bildirdi.

İsrail saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilirken okul koridorlarında kalan cenazelerin çıkarılmasında büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fahura Okulunun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

"İsrail’in Filistinli sivillere karşı ilan ettiği savaş Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin mevcudiyetini ortadan kaldırmayı amaçlıyor" denilen açıklamada, son saldırının buna kanıt teşkil ettiği belirtildi.