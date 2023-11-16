İsrail ordusu, Gazze'de hastaneleri hedef almaya devam ediyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail'in, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek sürüyor. İsrail'in saldırılarında 4 bin 710'u çocuk olmak üzere, 11 bin 500 Filistinli öldürüldü. İsrail ise, 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri hedef almaya devam ederken, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları da sürüyor.

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail’de 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL ŞİFA HASTANESİ'NDE TAHRİBATI HEDEF ALIYOR

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koroner bakım ünitesinin İsrail tank mermisiyle hedef alınması sonucu, hasta odalarında hasar meydana geldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu kaydedildi.

Öte yandan Bakanlığın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, hastanedeki elektronik sağlık cihazlarının bakım ve tamirini yapan teknisyen ekipten iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, alternatifleri olmayan bu iki kişinin gözaltına alınması sebebiyle Tıp Merkezi'nin büyük sıkıntıya sokulduğu, bombardımanlar ve hasar sebebiyle sağlık cihazlarında çok sık arızalar oluştuğuna dikkat çekildi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında yaptıklarına değinilen açıklamada, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi'ndeki binalara saldırı sırasında, özel cerrahi binası bodrumunda bulunan röntgen ve MR makinelerinde ve birçok tıbbi cihazda kasıtlı olarak tahribat yaptı." ifadeleri yer aldı.