İsrail ordusu: Lübnan sınırında saldırı hazırlığındaki 2 grubu hedef aldık

İsrail ordusu, Lübnan sınırında "saldırı hazırlığındaki" 2 grubu hedef aldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu grupların ve Hizbullah’a ait bir noktanın vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği, 2 grubu vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olan 2 grubun tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada söz konusu grupların ve Hizbullah’a ait bir noktanın vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri ölmüştü.