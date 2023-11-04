Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İsrail ordusu: Lübnan sınırında saldırı hazırlığındaki 2 grubu hedef aldık

İsrail ordusu, Lübnan sınırında "saldırı hazırlığındaki" 2 grubu hedef aldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu grupların ve Hizbullah’a ait bir noktanın vurulduğu kaydedildi.

Dünya
  • 04.11.2023 11:48
  • Giriş: 04.11.2023 11:48
  • Güncelleme: 04.11.2023 11:54
Kaynak: AA
İsrail ordusu: Lübnan sınırında saldırı hazırlığındaki 2 grubu hedef aldık
Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırı / Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından saldırı hazırlığında olduğunu iddia ettiği, 2 grubu vurduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan sınırından İsrail tarafına saldırı hazırlığında olan 2 grubun tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada söz konusu grupların ve Hizbullah’a ait bir noktanın vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri ölmüştü.

Hizbullah lideri Nasrallah: Lübnan cephesinde tüm ihtimaller açık, tüm seçenekler masada
İsrail Hükümet Sözcüsü Levy: Nasrallahın konuşması uzun ve çok sıkıcı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 