İsrail ordusundan işkence: Onlarca Filistinlinin soyularak ellerinin bağlandığı görüntüler ortaya çıktı

Gazze’yi işgale devam eden İsrail ordusunun, Filistin halkına yaptığı işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İsrailli askerlerin, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da onlarca Filistinli erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağlayarak yere oturttuğu görüntüler sosyal medyaya düştü.

İsrail ordusunun Filistin halkına uyguladığı işkencelere ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Sosyal medyada yayılan ve ordu sözcüsünün doğruladığı fotoğraf ve videolarda İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da onlarca Filistinli erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağlayarak yere oturttuğu görülüyor.

Bölge halkı ve muhabirler tarafından çekilen görüntülerde, İsrailli keskin nişancıların Halife okulu yakınlarındaki evlerin çatılarında mevzilendikleri de görülüyor.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Times of Israel Gazetesi'nin muhabiri Emanuel Fabian, fotoğrafları, "Gazze'den gelen görüntüler İsrail askerlerinin onlarca Filistinli erkeği gözaltına aldığını gösteriyor. Hamas üyesi olup olmadıkları belli değil" mesajıyla paylaştı.

Footage from Gaza shows Israeli troops detaining dozens of Palestinian men. Unclear if they are Hamas operatives or not. pic.twitter.com/HnOgdyeWNV — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 7, 2023

İŞKENCEYE MARUZ KALANLARIN YAKINLARI KONUŞTU

Görüntüleri haberleştiren CNN International, bu kişilerin arasında herhangi bir silahlı örgütle hiçbir ilişkisi bulunmayan sivillerin bulunduğunu, en az birinin gazeteci olduğunu yazdı. CNN'in aktardığına göre, el Arabi el Cedid gazetesinden dün yapılan açıklamada, söz konusu kişiler arasında muhabirleri Diaa Al-Kahlot ile bazı aile üyelerinin bulunduğu belirtildi.

Footage circulated by Israeli media shows Israel’s military kidnapping Palestinians from Gaza and stripping them naked. pic.twitter.com/1oQn2g1qBj — Quds News Network (@QudsNen) December 7, 2023

"İSRAİL, BÜTÜN ERKEKLERİN DIŞARI ÇIKMASINI İSTEDİ"

CNN, fotoğraflardaki erkeklerden biri olan Hani al-Madhoun'un ABD'de yaşayan bir akrabası ile de konuştuğunu aktardı. Bu kişi, fotoğraflar ve videolarda Hamas'la ilgisi olmayan bir kuzeni ile kardeşini gördüğünü belirterek, "İsrail güçleri sokağa gelip bütün erkeklerin dışarı çıkmasını istedi, hepsi buna uydu. Bulundukları ev iki evimizin yıkılmasının ardından sığındıkları yerdi" dedi.

İSRAİL ORDUSU'NUN TACİZİ

Yine CNN’nin aktardığına göre Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü) perşembe günü web sitesinde yayınladığı bir açıklamada, "İsrail ordusu onlarca Filistinli sivili gözaltına aldı ve ağır şekilde taciz etti" dedi.

ORDU SÖZCÜSÜ İŞKENCEYİ İTİRAF ETTİ

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise dün akşam düzenlediği basın toplantısında işkence görüntüleri hakkında gelen soruya, "Ordunun kara manevralarında çok sayıda kişiyi, Hamas teröristini yakaladığı görüntüleri gördük. Kimin Hamas'la bağı olduğunu, kimin olmadığını araştırıyor ve kontrol ediyoruz" yanıtını verdi.