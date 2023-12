İsrail ordusundan işkence: Onlarca Filistinlinin soyularak ellerinin bağlandığı görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusunun Filistin halkına uyguladığı işkencelere ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Sosyal medyada yayılan ve ordu sözcüsünün doğruladığı fotoğraf ve videolarda İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da onlarca Filistinli erkeği soyup ellerini ve gözlerini bağlayarak yere oturttuğu görülüyor.

Bölge halkı ve muhabirler tarafından çekilen görüntülerde, İsrailli keskin nişancıların Halife okulu yakınlarındaki evlerin çatılarında mevzilendikleri de görülüyor.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Times of Israel Gazetesi'nin muhabiri Emanuel Fabian, fotoğrafları, "Gazze'den gelen görüntüler İsrail askerlerinin onlarca Filistinli erkeği gözaltına aldığını gösteriyor. Hamas üyesi olup olmadıkları belli değil" mesajıyla paylaştı.

Footage from Gaza shows Israeli troops detaining dozens of Palestinian men. Unclear if they are Hamas operatives or not. pic.twitter.com/HnOgdyeWNV