İsrail saldırısında 2'si Hizbullah üyesi 4 Lübnanlı öldürüldü

Lübnanlı yetkililer, İsrail'in Lübnan ile girdiği sınır çatışması sonucunda 4 vatandaşlarının öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan Hizbullahı, öldürülen 2 kişinin kendi üyeleri olduğunu açıkladı.

Dünya 17.10.2023 17:06 Giriş: 17.10.2023 17:06

Güncelleme: 17.10.2023 17:15 Kaynak: AA

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