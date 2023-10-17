İsrail saldırısında 2'si Hizbullah üyesi 4 Lübnanlı öldürüldü
Lübnanlı yetkililer, İsrail'in Lübnan ile girdiği sınır çatışması sonucunda 4 vatandaşlarının öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan Hizbullahı, öldürülen 2 kişinin kendi üyeleri olduğunu açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırısı devam ederken Lübnan Hizbullahı ile İsrail güçleri arasında sınırda çıkan çatışmalar son günlerde arttı. Lübnanlı yetkililer, İsrail ordusu ile bu sabah girilen çatışmada 4 vatandaşlarının öldürüldüğünü duyurdu.
Lübnan Hizbullahı, öldürülen 4 kişiden 2'sinin kendi militanı olduğunu aktarırken İsrail de Lübnan'dan atılan mühimmat sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdığı bildirilmişti. Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdık" demişti.