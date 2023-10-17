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İsrail saldırısında 2'si Hizbullah üyesi 4 Lübnanlı öldürüldü

Lübnanlı yetkililer, İsrail'in Lübnan ile girdiği sınır çatışması sonucunda 4 vatandaşlarının öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan Hizbullahı, öldürülen 2 kişinin kendi üyeleri olduğunu açıkladı.

Dünya
  • 17.10.2023 17:06
  • Giriş: 17.10.2023 17:06
  • Güncelleme: 17.10.2023 17:15
Kaynak: AA
İsrail saldırısında 2'si Hizbullah üyesi 4 Lübnanlı öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye saldırısı devam ederken Lübnan Hizbullahı ile İsrail güçleri arasında sınırda çıkan çatışmalar son günlerde arttı. Lübnanlı yetkililer, İsrail ordusu ile bu sabah girilen çatışmada 4 vatandaşlarının öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, öldürülen 4 kişiden 2'sinin kendi militanı olduğunu aktarırken İsrail de Lübnan'dan atılan mühimmat sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdığı bildirilmişti. Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdık" demişti.

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