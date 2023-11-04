İsrail, sivillerin sığındığı BM okulunu vurdu

İsrail ordusu, Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu’nu vurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 29. gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusu, çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı’nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu’na saldırı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. İsrail ordusu, okul saldırısından önce Gazze şehrinin kuzeyindeki Nasr Çocuk Hastanesi’nin girişini vurdu.

Yerel kaynaklar, ölü ve yaralılar olduğunu aktardı. İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze şehrindeki Vefa Hastanesi’nin ana elektrik jeneratörünü de hedef aldı. Saldırının ardından yangın çıkarken, jeneratör hizmet dışı kaldı.

İsrail, Gazze şehrinin güneyindeki Sabra mahallesindeki bir camiyi vurdu, bölgede hasar meydana geldi. İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin merkezindeki Rimal Mahallesinde elektrik kaynağı olan güneş panellerini hedef aldı. Gazze Şeridi’nin güneyinde Refah’ın doğusundaki birçok mahalleye su sağlayan su deposu ve Refah kıyısındaki balıkçı tekneleri de İsrail’in hedefi oldu. Tekneler bombalama sonucu küle döndü.