İsrail tüm çevresine saldırıyor: Bölgeyi yakacak

İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik artan saldırıları, savaşın yayılacağına dair endişeleri her geçen gün artırıyor. ABD “İran’ın vekilleri saldırırsa karşılık veririz” derken Hamas, Hizbullah ve İslami Cihad “zafer” için bir araya geldi.

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İsrail’in, bir yandan Gazze’deki katliam sürdürürken diğer yandan Lübnan ve Suriye’ye yönelik artan saldırıları, savaşın bölgeye yayılacağı endişelerini artırıyor. İsrail’e her türlü desteği sunan ABD ise ‘savaş istemediğini’ söylediği bölgede hazırlıklarına hız veriyor.

İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine tanksavar füzeleri ateşleyen bir gruba saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah ise ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 42’ye yükselirken 3 İsrail askeri öldü. Birleşmiş Milletler (BM), çatışmalar ve hava saldırılarının artması sebebiyle Lübnan’ın güneyinde 20 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Suriye resmi ajansı Sana’dan yapılan açıklamada da İsrail’in ülkenin güneybatısındaki Dera kentine saldırısı sonucu 8 askerin öldüğü, 7 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

ÖRGÜT LİDERLERİ BULUŞTU

Filistin’e destek için “kuzeyde bir cephe açan” Lübnan Hizbullahı'nın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile görüştü. Beyrut’ta gerçekleştiği iddia edilen görüşmede Gazze'deki direniş cephesinde “gerçek bir zafer elde etmek” için ittifaklarının yapması gerekenler değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada İran, Suriye, Filistinli silahlı gruplar ve Lübnan merkezli Hizbullah'tan oluşan “ittifaka” atıfla, "Toplantıda uluslararası alanda alınan pozisyonlar ve 'Direniş Ekseni'nin ne yapması gerektiği değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

İsrail’e askeri ve mali desteğini artıran ABD ise Hizbullah ve Hamas’ı destekleyen İran’a gözdağı verdi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “İran’la bir çatışma peşinde olmadıklarını ve savaşın genişlemesini istemediklerini” ancak “İran ya da vekilleri saldırırsa halkını savunacağını” kaydetti.

ABD HAZIRLIK YAPIYOR

Beyaz Saray, çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmesi ihtimaline karşı, ABD’nin Ortadoğu’daki vatandaşlarının tahliyesi için "tedbir amaçlı acil eylem planı" hazırladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı 22 Ekim'de, Lübnan’da bulunan ABD vatandaşlarının “öngörülemeyen güvenlik durumu” nedeniyle hemen ülkeden ayrılmalarını istedi. İngiltere de benzer bir açıklama yaparak Lübnan'da durumun istikrarsız olduğunu ve kötüleşebileceğini belirterek vatandaşlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Suudi Arabistan da Beyrut Büyükelçiliği’ndeki diplomatlar, çalışanlar ve ailelerini uçakla ülkeden tahliye etti.