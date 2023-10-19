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İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye’den geri çekme kararı aldı

İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı.

Güncel
  • 19.10.2023 19:04
  • Giriş: 19.10.2023 19:04
  • Güncelleme: 19.10.2023 19:13
Kaynak: İHA
İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye’den geri çekme kararı aldı

Hamas-İsrail savaşı sürerken, İsrail karşı protestoların sürdüğü Türkiye’den büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını çekme kararı aldı.

İHA’da yer alan habere göre, diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

Türkiye’de bazı gruplar saldırılar nedeniyle birkaç gündür İsrail temsilciliklerini protesto ediyor.

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