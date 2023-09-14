İsrail: Türkiye'den Gazze'ye giden sevkiyatta 16 ton roket yapımı maddesi bulundu

İsrail gümrük idaresi perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye'den Gazze'ye giden bir sevkıyatta yapılan inceleme sırasında roket üretimi için kullanılan 16 ton malzeme bulduğunu açıkladı. İktidardaki Hamas grubu ise açıklamaları yalanladı.

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Fotoğraf: AA