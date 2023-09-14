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İsrail: Türkiye'den Gazze'ye giden sevkiyatta 16 ton roket yapımı maddesi bulundu

İsrail gümrük idaresi perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye'den Gazze'ye giden bir sevkıyatta yapılan inceleme sırasında roket üretimi için kullanılan 16 ton malzeme bulduğunu açıkladı. İktidardaki Hamas grubu ise açıklamaları yalanladı.

Güncel
  • 14.09.2023 16:05
  • Giriş: 14.09.2023 16:05
  • Güncelleme: 14.09.2023 16:11
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İsrail: Türkiye'den Gazze'ye giden sevkiyatta 16 ton roket yapımı maddesi bulundu
Fotoğraf: AA

İsrail, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sevkiyattaki iki konteynerda roket üretimi için kullanılan 16 ton malzeme bulduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Reuters'te yer alan habere göre, Gümrük idaresi, 54 ton alçı torbası olması gereken iki konteynerin Temmuz ayında inceleme için durdurulduğunu söyledi.

Yetkili, laboratuvar testinin bazı torbalarda amonyum klorür bulunduğunu doğruladığını ve bu torbaların Gazze'deki gruplar tarafından "sonunda İsrail'e fırlatılacak roketleri üretmek için" kullanıldığını belirtti.

Gazze'de Hamas sözcüsü Hazım Kasım raporu "yalan" olarak nitelendirdi.

Kasım, "İşgal, Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırmak için yalan uyduruyor" dedi.

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