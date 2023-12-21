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İsrail’e domates gönderdiği iddia edilmişti: Saadet Partisi o ilçe başkanını görevden aldı

Saadet Partisi, İsrail’e domates gönderdiği haberiyle gündem olan Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'i görevden alındı.

Güncel
  • 21.12.2023 22:07
  • Giriş: 21.12.2023 22:07
  • Güncelleme: 21.12.2023 22:14
İsrail’e domates gönderdiği iddia edilmişti: Saadet Partisi o ilçe başkanını görevden aldı
AA

İsrail’e domates gönderdiği iddiasıyla gündeme gelen Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alındı. 

Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gördüğümüz lüzûm üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. 

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