İsrail’le olan ticaret anlaşmasını açıklayın

Haber Merkezi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkileri sordu. Torun, Fidan’a 7 Ekim’den itibaren ‘Israel Aerospace Industries’ ile iş birliği halinde yürütülen çalışmaları ve ticaret ilişkilerini açıklar mısınız? ‘Israel Aerospace Industries’ ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?” sorusunu yöneltti.

Önergelerin enerjiye ilişkin bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na BOTAŞ’ın İsrail’e pompaladığı petrol ve doğal gaz ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR’ın Türkiye üzerinden İsrail ile yaptığı enerji ihracatına ilişkin sorular yöneltti. Torun, şu soruları sordu: “BOTAŞ’ın sahip olduğu petrol ve doğalgaz hatlarından İsrail’e yapılan satışların son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? Söz konusu hatlardan 7 Ekim’den itibaren İsrail’e yapılan satışların miktarını ve hacmini açıklar mısınız? Azerbaycan SOCAR Şirketinin Türkiye üzerinden İsrail’e gerçekleştirdiği ihracatın son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız?”