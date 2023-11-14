"Yıkılsın İsrail" diye paylaşım yapan AKP'li Güler'in gemisi İsrail'e lojistik sağlıyor

Sosyal medya hesabından "Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim" diye paylaşım yapan AKP'nin 2019'daki Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'e ait gemilerin İsrail'e mal taşımaya devam ettiği ortaya çıktı.

İktidarın İsrail'in Gazze işgaline karşı hamasi çıkışları devam ederken AKP'ye yakın iş insanları İsrail ile ticaret yaparak ceplerini doldurmaya devam ediyor. Serbest gazeteci Metin Cihan, 2 buçuk sene önce "Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim" diye paylaşım yapan AKP'nin 2019'daki Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in, 7 Ekim'den sonra bile İsrail'e lojistik sağladığını ortaya çıkardı.

Cihan'ın dünya çapında gemi trafiğine yer veren marinetraffic'te kayıtlı bilgilerden derlediği verilere göre, Gazze saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e Türkiye'den toplam 259 ticaret gemisi gitti.

sadece belediye başkan adayı değilmiş meğer il başkanlığı da yapmış. tanıştırayım. @ibrahimgulertr. sosyal medyada israil'e lanet okurken, katliam günlerinde bile israil'e lojistik sağlıyor. böylece cebini dolduruyor. #İsraileSevkiyatıDurdur https://t.co/se7Fd4dtkd pic.twitter.com/k5ySWFe3cA — metin cihan (@metcihan) November 14, 2023

İsrail'le ticareti sürdüren şirketlerin bazıları ise AKP'li yöneticilere ait. Metin Cihan'ın sosyal medya hesabından da paylaştığı kayıtlarına göre, 2019'da AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski il başkanı İbrahim Güler'e ait Hatay Ro Ro da, İsrail'le ticareti sürdürüyor.

Metin Cihan, HÜDAPAR'lı yöneticilerin fabrika açılışına katıldığı Eren Holding'in de İsrail'e çimento sevkiyatına devam ettiğini yazdı.