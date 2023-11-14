İsrailli Bakan, Gazze'deki sürgünü 'insani çözüm' olarak önerdi: Gazze'nin varlığını kabul edemeyiz

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze halkının İsrail işgalinden ve saldırılarından kaçmasını 'gönüllü göç' olarak niteledi ve en 'insani çözümün' bu olduğunu söyledi. Smotrich, bundan böyle bağımsız bir Gazze'yi kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgalden kaçan Filistin halkının 'gönüllü göçü kabul etmesi' gerektiğini ifade etti ve Gazze'nin bağımsızlığını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Bezalel Smotrich "Gazze'deki Arapların dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönüllü göç girişimini memnuniyetle karşılıyorum. Bu, 75 yıllık mültecilik, yoksulluk ve tehlikenin ardından Gazze sakinleri ve tüm bölge için en doğru insani çözümdür. İsrail Devleti artık Gazze'de bağımsız bir varlığın varlığını kabul edemeyecektir" dedi.

İsrail Parlamentosu'nun iki üyesi ise Wall Street Journal'a yazdıkları görüş yazısında dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin, yer değiştirmek istediklerini ifade eden sınırlı sayıda Gazzeli aileyi kabul etmesini bir başka çözüm önerisi olarak sundular.