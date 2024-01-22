İsrailli rehine yakınları parlamento oturumunu bastı

Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin yakınları Kudüs'te parlamento komitesi oturumunu bastı. "Onlar orada ölürken siz burada oturmayacaksınız" pankartı açan rehine yakınları, milletvekillerinin daha fazlasını yapmalarını talep etti.

Rehinelerin serbest bırakılması için aşırı sağcı savaş kabinesinin harekete geçmesi talebiyle uzun süredir hafta sonları mitingler düzenleyen rehine yakınları, bu kez parlamento oturumunu bastı.



Reuters'ın haberine göre rehine yakını bir kadın, 7 Ekim'de Hamas'ın sınır ötesi saldırısında rehin alınan 253 kişi arasında bulunan üç aile üyesinin fotoğraflarını taşıdı. Komitedeki oturumda yetkililere seslenen kadın protestocu "Sadece bir tanesini canlı olarak geri almak istiyorum, üç kişiden birini" diye bağırdı.

Diğer protestocular ellerinde "Onlar orada ölürken siz burada oturmayacaksınız" ve "Onları şimdi serbest bırakın" yazılı pankartları taşıdılar.



Engelleme çalışmalarını rağmen parlamento toplantısının yapıldığı yere girmeye çalışan rehine yakınlarının konuşmaları sırasında bir milletvekilinin yüzünü elleriyle kapattığı görüldü.

Komisyon Başkanı Moshe Gafni ayağa kalkarak komitedeki ekonomik brifinge ara verilmesini istedi ve protestocuları sakinleştirmeye çalıştı.

"Esirleri kurtarmak Yahudiliğin en önemli ilkesidir, özellikle de yaşamı korumanın aciliyet arz ettiği bu durumda" diyen Gafni, koalisyonu bozmalarının ise yaşananlara çözüm getirmeyeceğini söyledi.

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE NÖBET

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin bulunduğu sokakta bir araya gelen 'Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu', bir takas anlaşmasının ilerletilmesi çağrısıyla nöbet başlattı.

Forumdan yapılan açıklamada, "Başbakan rehineleri feda etmeye karar verirse, tutumunu İsrail kamuoyuyla dürüstçe paylaşmalıdır" denildi.