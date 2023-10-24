İsrailli uzmanlardan Gazze'ye kara harekatı değerlendirmesi

İsrailli uzmanlara göre ordunun Gazze'ye düzenlemesi beklenen kara harekatını değerlendirdi. Uzmanlar, Lübnan veya Suriye'den yeni cephelerin açılabileceği ihtimali ve ABD'nin esirler için Tel Aviv yönetimine ilettiği talep nedeniyle Gazze Şeridi'ne kara harekatının ertelendiğini belirtiyor.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatına başlatmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Lübnan veya Suriye'de yeni cephelerin açılma ihtimali ve ABD'nin esirlere ilişkin taleplerine dikkat çekti.

İsrailli uzmanlar, ordunun Gazze Şeridi'ne kara harekatını birden çok nedenle ertelediğini ifade etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal14 analisti Baruch Yedid, yaptığı açıklamada, "Kara operasyonun gerçekleşeceği değil, ne zaman gerçekleşeceği sorgulanıyor" dedi.

Gazze Şeridi'ne kara harekatının gerçekleşeceğine kesin gözüyle baktığı ve büyük ihtimalle gelecek günlerde yapılacağını söyleyen Yedid, "ABD'nin, kendi vatandaşları başta olmak üzere (Hamas'ın elindeki) esirlerin salıverilmesi için sürdürülen diplomatik çabaları artırmak amacıyla İsrail hükümetinden kara operasyonunu erteleme talebinde bulunduğunu teyit eden bilgiler var elimizde" diye konuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'ne girmesi için orduya izin verdiğini aktaran Yedid, dolayısıyla ordunun Güvenlik Kabinesi'nden yeşil ışık aldıktan sonra siyasi düzeyde bir karar beklediğine vurgu yaptı.

ABD'nin İsrail hükümetine ilettiği talebin ertelemeye sebep olduğu ancak Washington'un kara harekatına karşı olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Yedid, "ABD kara operasyonunu destekliyor ancak esirlerle ilgili siyasi çözüm çabalarından dolayı erteleme talebinde bulundu" değerlendirmesini yaptı.

Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Amos Malka ise İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, ABD'nin kara harekatına ertelenmesini istediğine dair haberlere işaret ederek, şunları söyledi:

"Son iki haftada ABD ile İsrail arasında yaşananlar, olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alındığında daha önce bir benzeri olmamış gelişmelerdir. İkili bir koordinasyon bekleniyor. İsrail'in de ciddi bir fikir ayrılığı olmadığı sürece ABD'nin görüşü dışına çıkacağını sanmıyorum."

İSRAİL'DE YOĞUN HAVA SALDIRILARI SAVUNULUYOR

İsrail'de kara harekatından önce Gazze Şeridi'ne ve özellikle de kuzey kesimine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak sürdürmenin gerektiği savunuluyor.

Aşırı sağcı Likud Partisi'nden Eğitim Bakanı Yoav Kisch, KAN'a yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'nin içinde kara harekatına acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kisch, "Gazze Şeridi'ni havadan vurmaya devam etmeliyiz. İsrail'in uluslararası desteği de var" diye konuştu.

İsrailli analist Yedid, "Bazıları da Gazze Şeridi'ni dev bombardımanlarla vurmanın İsrail ordusu için kara operasyonu kolaylaştıracağını öngörüyor." ifadelerini kullandı.

"KARA HAREKATI KOLAY OLMAYACAK"

İsrail ordusunun, kara harekatı yapması halinde Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı grupların ciddi direnişiyle karşılaşmaktan korktuğu belirtiliyor.

Yedioth Ahronoth gazetesi yazarı, analist Avi Issacharoff, İsrail için kara harekatı dışında seçenek olmadığını savunarak, "İsrail hükümetinin önünde kara operasyonundan başka bir seçenek yok ancak o da kolay olmayacaktır. Orada İsrail ordusu ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanacak" dedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan yer alan haberde de İsrail ordusundaki özel birliklerin, Gazze Şeridi'ne kara harekatına hazırlık için birkaç günden beri tünellere baskın yapma eğitimi aldıkları bilgisi paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın inşa ettiği tünel ağına dikkati çekilen haberde, "İsrail askerleri, tünellerde Hamas unsurlarının olduğu yerleri bulmak için gelişmiş teknolojik araçlarıyla eğitim alıyor. Eğitim aynı zamanda, Gazze'deki tünellerin yerlerini bulup yıkmayı kapsıyor" denildi.

YENİ CEPHELERİN AÇILMASI İHTİMALİ

Lübnan'daki Hizbullah örgütünün sergileyeceği duruşla, Lübnan ve Suriye'den yeni cepheler açabileceği ihtimalinin de İsrail'in Gazze'ye kara harekatını başlatma kararını etkilediği değerlendiriliyor.

İsrailli analist Yedid, Tel Aviv yönetiminin kuzeyden açılabilecek yeni cepheye önem verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hizbullah, şu ana kadar Filistinlilere desteğini sınır bölgelerine attığı bazı roketlerle göstermeye çalıştı. İsrail'deki tahminlere göre Hizbullah savaşa bilfiil katılmak istemiyor, İsrail de öyle. Ancak Gazze Şeridi'nde kara operasyonun başlamasıyla kimin ne tepki vereceği tahmin edilemez."

Tüm ihtimallerin mümkün olabileceğine dikkati çeken Yedid, "İsrail aynı şekilde Suriye'den de bir cephenin açılabileceğini göz önünde bulunduruyor. Nitekim İran, İsrail'in Lübnan'a büyük bir saldırı başlatmaması için Hizbullah'ı doğrudan savaşa dahil etmek istemiyor olabilir. Dolayısıyla İsrail'e Suriye'den bir darbe indirme girişiminde bulunabilir" dedi.

Times of Israel sitesi haberinde ise İsrail ordusunun, "Hamas'a karşı hükümet yetkilileri tarafından belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için Gazze Şeridi'ne acil kara harekatı yapması gerektiği" ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah'a karşı kuzey sınırlarına takviye yaptığı ancak ordu güçlerinin çoğunluğuyla Gazze sınırında konuşlandığına yer verilen haberde, "Hamas'ın elinde kesinleşen 222 esirle ilgili ise ordu, kara harekatı kapsamında kurtarma operasyonları yapacak" denildi.

Hamas'ın elindeki esirleri salıvermesiyle siyasi düzeyde kara harekatını erteleme veya durdurma yönünde bir kanaat oluşabileceğine vurgu yapılan haberde, kara harekatının aynı zamanda Hamas'ı elindeki esirleri bırakmaya daha da sevk edebileceği savunuldu.