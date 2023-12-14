İsrailli yetkiliden, Hasan Bitmez hakkında çirkin sözler

İsrailli yetkili Emmanuel Nahshon, 12 Aralık'ta Meclis kürsüsünde bayılan ve hastane kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hakkında, "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür" şeklinde paylaşım yaptı. Nahshon'un paylaşımına tepki yağdı.

Güncel 14.12.2023 15:49 Giriş: 14.12.2023 15:49

Güncelleme: 14.12.2023 16:00 Kaynak: Haber Merkezi

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, Meclis kürsüsünde bayılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hakkında çirkin sözler sarf etti. Hasan Bitmez, 12 Aralık'ta Meclis'te bütçe görüşmelerinde söz almış ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki göstermişti. Konuşmasının ardından fenalaşan Bitmez, yere düşmüş ve milletvekilleri tarafından kalp mesajı yapılmıştı. Bitmez daha sonra hastaneye sevk edilmişti. Bitmez'in bayıldığı görüntülerin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan İsrailli yetkili Emmanuel Nahshon'un, Bitmez hakkında çirkin sözler sarf ettiği paylaşım ortaya çıktı. Nahshon, paylaşımında, "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür" dedi. İsrailli yetkili paylaşımınaa "Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz"ün olduğu bir emojiye de yer verdi. Nahshon'un paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür... 🇹🇷🇮🇱😊 https://t.co/weXZcnzr5o — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 12, 2023 HASAN BİTMEZ YAŞAMINI YİTİRDİ Öte yandan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti