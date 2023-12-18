İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, yeni haftada batıda sıcaklıklar artarken doğuda ise düşecek. Verilere göre pazar günü İstanbul'da kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında olan İstanbul'da, hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak.

Cuma gününden itibaren yeniden sağanak görülmesi beklenen megakentte, sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği, İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış beklendiği aktarıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.