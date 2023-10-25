İstanbul Baro Başkanı Saraç, AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, AYM'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir" dedi.

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Davası kaspamında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının yerine getirilmesinin 'demokratik hukuk devletinin gereği' diyerek nitlendirdi.

Saraç, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda AYM'nin 'hak ihlali' kararını değerlendirdi.

Açıklamasında, Anayasa'nın "Yasama Dokunulmazlığı" başlıklı 83. maddesini anımsatan Saraç, "Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir" dedi.

Saraç'ın açıklamasının tammamı şöyle:

"Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına karşın cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Av. Can Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden 'hak ihlali' olduğuna karar verdi.

Baromuz üyesi Av. Ş. Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine derhal katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasının, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkı gereği olduğunu Baromuzun açıklamalarında dile getirdik.

Anayasamızın "Yasama Dokunulmazlığı" başlıklı 83. maddesi 2. fıkrasına göre, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz."

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir."